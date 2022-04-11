Московский транспорт продолжат развивать, несмотря на санкции

Власти Москвы разработали меры поддержки, благодаря которым российские машиностроительные предприятия будут обеспечены заказом на несколько лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он сказал, что обещания, данные москвичам, мэрия будет выполнять, продолжая обновление транспортного парка. Разработана специальная программа, согласованная с российскими машиностроителями.

«Мы готовы увеличить сроки твердых контрактов двух-трех лет до 10-15 лет. Наличие твердого заказа на 10-15 лет говорит о чем? Будут сохранены все рабочие места, можно планировать локализацию компонентов, увеличение объема предоплаты до 30-50% в этом году, своевременная выплата заработной платы», — заявил Ликсутов.