21 июля 2023, 15:49
«Московский транспорт» напомнит о выходе из дома в новой версии приложения
Новая версия приложения «Московский транспорт» будет напоминать о времени выхода из дома
В столице начали тестировать новую версию приложения «Московский транспорт». Теперь оно сможет напоминать владельцу о времени его выхода из дома, сообщили в дептрансе города.
По информации ведомства, в приложении обновили дизайн, улучшили работу поиска, добавили новый слой — велодорожки, а также новые функции.
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Теперь «Московский транспорт» поможет создать маршрут с учетом личных пожеланий и построить путь для езды на велосипеде или самокате по живописным местам столицы. Кроме этого, главной изюминкой станет функция напоминания о времени выхода владельца из дома.
Протестировать нововведения может любой желающий.
Ранее в дептрансе сообщили, что городской Wi-Fi стал по-настоящему востребованным сервисом в Москве. С начала года им воспользовались 350 тысяч раз.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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