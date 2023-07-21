Транспорт 21 июля 2023, 15:49 «Московский транспорт» напомнит о выходе из дома в новой версии приложения Новая версия приложения «Московский транспорт» будет напоминать о времени выхода из дома Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице начали тестировать новую версию приложения «Московский транспорт». Теперь оно сможет напоминать владельцу о времени его выхода из дома, сообщили в дептрансе города.

По информации ведомства, в приложении обновили дизайн, улучшили работу поиска, добавили новый слой — велодорожки, а также новые функции.

Реклама

Теперь «Московский транспорт» поможет создать маршрут с учетом личных пожеланий и построить путь для езды на велосипеде или самокате по живописным местам столицы. Кроме этого, главной изюминкой станет функция напоминания о времени выхода владельца из дома.

Протестировать нововведения может любой желающий.

Ранее в дептрансе сообщили, что городской Wi-Fi стал по-настоящему востребованным сервисом в Москве. С начала года им воспользовались 350 тысяч раз.