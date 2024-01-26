Транспорт 26 января 2024, 16:23 Московский парк электробусов пополнится 800 машинами до конца года Собянин: более 800 электробусов поставят в Москву до конца 2024 года Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В этом году в московский парк электробусов закупят еще 800 машин. В 2023-м город получил более 350 машин, всего их уже свыше 1400 единиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Инновационная техника выходит на маршруты вместо автобусов. Экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду», — отметил он.

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Глава города уточнил, что все электробусы российские. Согласно контракту на протяжении 15 лет производитель будет контролировать техническое состояние каждого электробуса.

По словам мэра, в Москве первыми в стране построили современные электробусные парки. Речь идет о «Красной Пахре», «Митине» и «Салтыковке».

В прошлом году на западе Москвы в пилотном формате запустили электробус малого класса. Он перевез 59 тысяч пассажиров по маршруту № 883.