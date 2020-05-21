Московский метрополитен открыл собственный интернет-магазин

«Сувениры московского метрополитена — это отличный подарок, мы хотим, чтобы доступ к ним был у всех, даже во время самоизоляции. Поэтому открыли интернет-магазин, где можно заказать продукцию на дом. Наша цель — как можно больше услуг перенести в онлайн. Думаю, кто-то скучает по привычной жизни и по метро тоже, поэтому памятный сувенир может для кого-то стать приятным напоминанием о времени до пандемии», — пояснил Ликсутов.

По информации РИА ФАН, товары с символикой метро продаются на сайте shop.mosmetro.ru. Пользователям доступны примерно 230 изделий.