Московский метрополитен объяснил, как формируются цены на маски и перчатки

В пресс-службе московского Департамента транспорта заявили, что все маски и перчатки, которые сейчас продаются в метро представил город. Цена на них стандартная.

Для того, чтобы сохранять приемлемые цены для пассажиров, специалисты постоянно мониторят цены в аптеках и магазинах столицы. Вчера маски в Москве стоили от 32 до 60 рублей, а за перчатки просили от 20 до 43 рублей.

При этом стоимость одной маски в заказе из Китая обойдется в два юаня (21-23 рубля). Это без учета расходов на доставку до точки продажи.

«Сейчас очень сложно купить все, что связано с пандемией — средства защиты, антисептики и оборудование. И оптом, и в розницу. Несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность и наших пассажиров, и наших сотрудников», — говорится в сообщении.

В ведомстве пожаловались, что в СМИ появилась информация о том, что все средства защиты покупались по самым низким ценам, а продавать их начали с огромной наценкой. Авторы ориентировались на документы закупок. Но все эти контракты заключили еще до начала распространения коронавируса.

После начала пандемии ни один поставщик не смог продать свой товар за эти цены, а контрагенты отказались выполнить свои обязательства и сослались на форс-мажор. Мосгортранс и Московский метрополитен сейчас занимаются расторжением договоров с этими организациями.

Масочный режим начал действовать в Москве и Подмосковье с 12 мая. В российской столице от жителей требуют носить не только маски, но и перчатки при посещении больниц, аптек, магазинов, поездках в городском транспорте и в общественных местах. В Подмосковье режим немного мягче. Там достаточно только маски. За соблюдением правил жителями станут следить сотрудники правоохранительных органов.

Наказывать пока не будут, обойдутся только предупреждением. Но в будущем нарушителям придется раскошелиться на пять тысяч рублей, если их остановят без масок и перчаток в Москве и на четыре тысячи рублей, если они не наденут маску в Подмосковье.