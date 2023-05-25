Транспорт 25 мая 2023, 20:06 «Московский электробус» признали лучшим низкоуглеродным транспортом на конкурсе «Зеленая Евразия» Ликсутов: Москва заняла первое место в Европе по количеству электробусов на дорогах Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Московский электробус» занял первое место в номинации «Низкоуглеродный транспорт» на международном конкурсе «Зеленая Евразия». Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщил заместитель руководителя города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам чиновника, столица делает ставку на современный экологичный транспорт, который безвреден для окружающей среды и здоровья жителей.

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«Москва находится на первом месте в Европе по количеству электробусов на дорогах. Российский электробус по соответствию цены и качества — один из лучших в мире», — отметил Ликсутов.

Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты уже в этом году. Их производят на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Всего в ближайшие два года в парки «Мосгортранса» поступит 1200 электробусов.

Ранее «зеленые» облигации Москвы признали лучшими на конкурсе «Зеленая Евразия».