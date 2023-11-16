Транспорт 16 ноября 2023, 19:11 Московский «Аэроэкспресс» поднимет цены с 1 декабря Тарифы московского «Аэроэкспресса» изменятся с 1 декабря РИА «Новости»

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С 1 декабря 2023 года некоторые тарифы на проезд в поездах и автобусах компании «Аэроэкспресс» изменятся. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Аэроэкспресс»

В компании проиндексируют же тарифы «Стандарт туда-обратно», «Семейный туда-обратно», «Бизнес» и «Бизнес туда-обратно». Тарифы группы «Подписка», за исключением абонемента на 15 поездок, и абонементы на экспресс-автобусы останутся без изменений.

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Представители «Аэроэкспресса» отметили, что стоимость поездки в аэропорт стремятся сохранить неизменной, несмотря на инфляцию. Так, стоимость стандартного билета сохранялась на уровне 500 рублей с 2017 года.

Также сотрудники компании «Аэроэкспресс» подготовили поезда к работе в зимний сезон. В депо проверили оборудование, контрольно-измерительные приборы, сигнальные лампы, прожекторы и другое оборудование составов.