Московских водителей попросили объезжать центр из-за репетиции парада

Водителей призвали отказаться от поездок в центр Москвы вечером 14 июня. Об этом говорится в Twitter Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД).

Там пройдет первая тренировка с механиками-водителями к параду Победы.

С 21:00 в центре перекроют Тверскую и Моховую улицы, улицу Охотный Ряд и переулки.

«Смотрите схемы заранее и избегайте поездок в центр в это время», — говорится в сообщении.

Парад в Москве пройдет 24 июня. В 2020 году дату празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли из-за пандемии коронавируса. В Москву уже прибыла военная техника — в общей сложности более 190 единиц. Для нее подготовили специальную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что армия полностью готова к параду. Уже прошло три репетиции. Президент России Владимир Путин поручил защитить иностранных гостей от коронавируса.