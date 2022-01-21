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    21 января 2022, 23:29

    Московских водителей попросили ездить аккуаратно из-за сильного снегопада

    Комплекс городского хозяйства Москвы попросил водителей не мешать уборке дорог от снега

    Анатолий Минкин

    Обильный снегопад засыпал дороги Москвы. За сутки сугробы выросли сразу на шесть сантиметров. Для уборки дорог и улиц столицы в 21:00 вывели специализированный транспорт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Комплекс городского хозяйства мэрии.

    В ведомстве обратились к водителям с просьбой с пониманием отнестись к работе городских служб. Кроме того, автомобилистам напомнили, что в непогоду нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    Под особым контролем коммунальных служб остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.