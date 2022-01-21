Московских водителей попросили ездить аккуаратно из-за сильного снегопада

Обильный снегопад засыпал дороги Москвы. За сутки сугробы выросли сразу на шесть сантиметров. Для уборки дорог и улиц столицы в 21:00 вывели специализированный транспорт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Комплекс городского хозяйства мэрии.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой с пониманием отнестись к работе городских служб. Кроме того, автомобилистам напомнили, что в непогоду нужно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Под особым контролем коммунальных служб остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.