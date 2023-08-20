Транспорт 20 августа 2023, 08:40 Московских водителей попросили быть внимательными на дороге из-за непогоды Дептранс Москвы предупредил водителей об опасности вождения в непогоду Сайт мэра и правительства Москвы

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Из-за возможности гроз и града в воскресенье, 20 августа, в Москве водителей призвали проявить осторожность за рулем. Об основных правилах вождения в непогоду напомнил в своем Telegram-канале столичный дептранс.

Как пояснили в ведомстве, Московский регион могут в течение дня накрыть ливень с грозами и градом, что значительно затруднит дорожное движение из-за плохой видимости и мокрого асфальта.

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«Просим водителей быть внимательными на дороге. Держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения», — заявили в дептрансе.

Ранее автомобилистов предупредили о перекрытиях нескольких участков улицы Маршала Новикова 22 августа.