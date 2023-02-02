Транспорт 02 февраля 2023, 20:23 Московских водителей напугала система фиксации отказа пропуска спецтранспорта ЦОДД: штрафов за фиксированный отказ пропуска спецтранспорта пока нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одну из машин московской скорой помощи оснастили системой, которая отслеживает автомобили, отказывающиеся пропустить медицинскую бригаду с включенными спецсигналами. Как заявили «360» в Центре организации дорожного движения, пока это только эксперимент.

В организации пояснили, что систему получила только одна машина. В тестовом режиме она ездит по центральным улицам столицы. Речи о штрафах для нарушителей пока тоже не идет. Специалисты только проверяют и настраивают алгоритмы работы камер.

Реклама

В Telegram-каналах водителей уже напугали, что в центре Москвы весь медицинский автотранспорт оснастили специальными системами: якобы если машину с включенной сиреной и маячком не пропустить, то сразу же прилетит штраф.