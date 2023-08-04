Транспорт 04 августа 2023, 15:34 Московских таксистов предложили проверять на знание города Вице-спикер ГД Даванков предложил ввести экзамен на знание города для московских таксистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Добровольную проверку знаний нужно ввести для московских таксистов, чтобы они могли подтвердить умение ориентироваться в городе без навигатора. С таким предложением обратился к министру культуры России Ольге Любимовой вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий предложил разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в столице без современных технологий. По мнению депутата, к созданию программы обучения нужно привлечь крупнейшие агрегаторы.

Реклама

«И ввести добровольный „Булгаковский экзамен“ в качестве подтверждения знаний о Москве», — указал в обращении к главе Минкультуры Даванков.

Вице-спикер Госдумы пояснил, что многие приезжие таксисты самостоятельно не ориентируются даже в историческом центре столицы. Водители, сдавшие «Булгаковский экзамен», могли бы получать особую отметку в приложениях для вызова такси, заявил депутат.

Аналитики ранее подсчитали средний чек за поездку на такси по Москве. Исследователи выяснили, что за полгода стоимость увеличилась на 12–15%.