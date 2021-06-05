Московских гонщиков на электросамокатах замедлят

Власти Москвы подготовили меры, касающиеся езды на электросамокатах. Например, предложено ограничить максимальную скорость до 25 километров в час. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов на полях Петербургского международного экономического форума.

Одна из мер касается того, что если электросамокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования ГАИ.

«Мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 километров в час», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, небезопасность заключается в радиусе колес и том, что человек на таком самокате не использует никаких средств защиты.

При этом он отметил, что если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то он должен двигаться с такой же скоростью, как они. Лискутов напомнил, что власти Москвы договорились о введении технических решений с основными прокатчиками. Речь идет о зонах, где самокат не сможет разогнаться более чем 15 километров в час. Таких зон около 50 и их количество будет расти, подчеркнул заммэра.

Недавно в Екатеринбурге появились новые участки, на которых действуют ограничения по скорости электросамокатов. Всего в городе 27 таких территорий. На них нельзя разгоняться сильнее, чем на 15 километров в час. Шеринговая компания по поручению администрации будет регулировать скорость и не даст возможность пользователям разгоняться.