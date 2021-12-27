Автомобилисты в Москве начали получать штрафы за то, что стоят в пробке. Об этом написал сайт Autonews.

Один из собеседников издания заявил, что получил штраф на три тысячи рублей за то, что якобы нарушил правила остановки. Мужчина отметил, что в это время стоял в пробке.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) проверила эту информацию. Оказалось, что допущена ошибка, в отношении должностного лица, выписавшего штраф, начали проверку, штраф отменили.

«Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны», — подчеркнули в МАДИ и заявили, что принимают все меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Издание отметило, что многие водители пишут о подобных случаях в социальных сетях. МАДИ старается быстро реагировать на такие сообщения, в итоге большинство штрафов аннулируют.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин выступил с идеей снизить максимально допустимое содержание алкоголя в крови автомобилистов для снижения случаев смертельных ДТП.