Московских автомобилистов попросили переобуть резину

Москвичей предупредили о первом снеге Подробнее

«Дорожная полиция просит автолюбителей проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки — их пригодности в использовании», — призвали в Госавтоинспекции.

Также москвичам напомнили, что с приходом зимы повышается спрос на стеклоочистители, которые необходимо приобретать исключительно в сертифицированных магазинах.

Как рассказали в Гидрометцентре, первый снег накроет столицу уже в воскресенье, 6 октября. Ночью ожидается нулевая температура, поэтому может выпасть мокрый снег, который быстро растает. Осадки продолжатся и в начале следующей рабочей недели. При этом температура воздуха 7 октября будет от +1 до +6 градусов. Несмотря на похолодание, метеорологи отмечают, что в город может еще прийти потепление, но оно уже не будет таким сильным, как в начале октября.