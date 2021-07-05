Московские власти намерены расширить электродепо «Владыкино»

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал о планах расширения электродепо «Владыкино» за счет реконструкции двух зданий и строительства шести новых. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, городские власти намерены построить здание эксплуатационного персонала и два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса. Также планируется возвести склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, стрелочный пост, теплосеть и веер парковых железнодорожных путей.

Что касается реконструкции, то под нее попадут наружные инженерные сети канализации и водопровода, тельферная эстакада, очистные сооружения и вагономоечная станция. Кроме того, построят диагностический пост для ремонта колес вагонов и здание ГОиЧС.

«Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для отстоя и ремонта поездов», — подчеркнул Бочкарев.