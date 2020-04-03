Московские таксисты попросили средства защиты от коронавируса

Письмо с такой просьбой направил московскому градоначальнику профсоюз «Таксист». Столичным водителям необходимы сотни тысяч средств индивидуальной защиты, такие как медицинские маски, дезинфицирующие средства, салфетки.

«Профсоюз просит рассмотреть возможность организации пунктов бесплатной раздачи средств защиты от инфекции для водителей совместно с памятками о правильном их использовании или зафиксировать разумную оптовую цену, по которой таксисты <…> могли бы приобретать их, также в специальных пунктах», — сказано в направленном письме.

Владельцы автопарков и агрегаторы также отмечают, что сейчас купить маски, даже по завышенным ценам, попросту невозможно.

Как ожидают в Российской ассоциации аптечных сетей, в течение апреля медучреждения обеспечат индивидуальными средствами защиты и маски появятся в продаже.

Распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что спрос на медицинские маски в России резко взлетел. Главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев предложил коллегам, которые временно остались без работы, поддержать тех, кто сейчас на передовой. Медики сами шьют маски для коллег, которые продолжают принимать больных. Ежедневно они собственноручно изготавливают по 200-250 масок.