Транспорт 05 сентября 2023, 19:09 Московские диаметры перевезли миллион пассажиров 1 сентября Ликсутов: московские центральные диаметры перевезли миллион человек 1 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве 1 сентября впервые ежедневный пассажиропоток трех центральных диаметров (МЦД) достиг миллиона человек. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ежедневный пассажиропоток трех диаметров впервые достиг миллиона человек, и в будущем он будет только расти. Максим Ликсутов

Пресс-служба ведомства уточнила, что 1 сентября маршрутом МЦД-3 воспользовались более 390 тысяч человек, а МЦД-1 и МЦД-2 каждый день перевозят около 600 тысяч пассажиров.

Реклама

В дептрансе добавили, что новый общественный транспорт обрел популярность у москвичей по нескольким причинам. Среди них — комфортные поезда, удобные маршруты и понятное расписание.

«Мы обновили парк первых двух диаметров на 100%, а на третьем пассажиров возят даже самые современные „Иволги 3.0“», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, маршруты МЦД охватили всю Москву и создали много пересадочных точек, а расписание и интервалы поездов в часы пик составляет всего пять-семь минут.

Ранее сообщалось, что пассажиры МЦД-4 смогут бесплатно пересесть на метро и другие диаметры.