Транспорт 18 сентября 2023, 22:56 Московские АЗС снова повысили цены на топливо МТА: столичные сети АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо и бензин Freepik

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Розничные цены на топливо в России снова подросли. Средняя стоимость дизеля на заправках в Москве за минувшую неделю выросла на 47 копеек. Теперь она составляет 62,13 рубля за литр. Об этом сообщили в Московской топливной ассоциации.

В организации уточнили, что цены поднялись на всех восьми сетях АЗС, которые входят в их обзор. Больше всего дизтопливо подорожало на заправках «НефтьМагистраль» — на два рубля. Литр дизеля на «Татнефти» стал дороже на 57 копеек, на АЗС «Роснефти» и Teboil — на 50 копеек.

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Цены на бензин тоже подросли. Марка Аи-92 на московских автозаправках за неделю стала дороже на 20 копеек — 50,76 рубля за литр. Бензин 95-й марки подорожал на 23 копейки до 56,30 рубля за литр.

Ранее президент Владимир Путин заверил, что правительство России занимается ситуацией с ценами на бензин. Он отметил, что кабмин и производители договорились, как действовать в ближайшее время для решения этой проблемы, напомнил RT.

В начале осени в Госдуму внесли законопроект об установке потолка для розничных цен на топливо. Предполагается, что предельные цены будут действовать не менее трех и не более пяти лет.