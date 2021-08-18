Московские аэропорты отменили или задержали почти 70 рейсов из-за непогоды

Пришедшая в московский регион гроза с ливнями и шквалистым ветром внесла коррективы в работу столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс-Расписания», в настоящее время отменено или задержано 67 рейсов.

Во Внуково восемь рейсов задержали, 10 отменили, в Домодедово — 17 и шесть соответственно, в Шереметьево — 15 и 11.

Источник фото: rasp.yandex.ru

В пресс-службах московских аэропортов в беседе с «Интерфаксом» заявили, что работа продолжается в штатном режиме.

Представитель Домодедово Александр Власов заявил, что видимость в районе аэродрома превышает 6000 метров.

«Взлет и посадка воздушных судов происходят в штатном режиме. В связи с погодными условиями ни один из рейсов не был перенаправлен на запасной аэродром», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова заявила, что метеоусловия не повлияли на отмену рейсов. Воздушная гавань продолжает принимать и выпускать борта без ограничений.

Начальник пресс-службы дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Роман Генис также подтвердил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Грозовой фронт обрушился на Москву и Московскую область во второй половине дня в среду, 18 августа. На улице прошел сильный ливень с градом. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, до 21:00 в столице выпадет треть месячной нормы осадков.