Транспорт 27 августа 2023, 11:26 Московские аэропорты вновь заработали в штатном режиме «Яндекс.Расписание»: 26 рейсов задержали ночью в аэропортах Москвы из-за тумана Edgar Breshchanov/GlobalLookPress

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Аэропорты Москвы вновь заработали в штатном режиме после ночного тумана, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Самолеты отправляются и приземляются по графику.

Ночью задержали 26 и отменили еще четыре рейса. Больше всего самолетов — 12 — задержали в аэропорту Домодедово. В Шереметьево и Внуково таких рейсов было по семь.

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Спасатели накануне предупреждали о непогоде в столичном регионе. Сильный туман с ухудшением видимости местами до 700 метров пообещали до утра 27 августа. Местные жители жаловались, что из-за дымки не видно даже соседних домов.

А в ночь на 25 августа в столице наблюдались радиационные туманы.

Московские аэропорты временно закрывались и в ночь на субботу, 26 августа. На аэровокзалах ввели режим «Ковер», подразумевающий запрет на прилеты и вылеты. Задержались более 20 рейсов, отменились восемь. В это же время стало известно о ликвидации украинского беспилотника на подлете к Москве.