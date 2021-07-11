Московские аэропорты примут меры для ликвидации очередей

Аэропорты московского региона принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями из вылетающих и прибывающих пассажиров. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал представитель Росавиации.

В минувшую субботу в аэропорту Шереметьево скопились огромные толпы пассажиров, у которых проверяли отрицательные тесты на коронавирус и сертификаты вакцинации.

Директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова заявила «360», что скопления пассажиров носят временный характер из-за увеличения времени проверки документов.

Аэропорт открыл дополнительные стойки регистрации и направил супервайзеров для помощи пассажирам. Сегодня очереди в Шереметьево скопились снова. Такие же жалобы недовольных туристов появились в адрес аэропорта Внуково.

«Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации», — заявил представитель Росавиации.

Компания «Аэрофлот» выпустила официальное предупреждение с просьбой к вылетающим за рубеж туристам прибывать в Шереметьево раньше из-за проверок документов.