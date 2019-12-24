Московская железная дорога: итоги года

Запуск двух первых линий Московских центральных диаметров, ускорение передвижений по МЦК и беспилотные поезда. Как изменилась за год Московская железная дорога, и что ждет пассажиров в новом, 2020-м?

МЦК: мировой рекорд и беспилотное управление

В Новый год пассажиры и Московская железная дорога шагают с мировым рекордом. Речь о Московском центральном кольце, ведь с 21 ноября поезда начали ходить с интервалом всего в 4 минуты в часы пик. Такой частотой не могут похвастаться пока ни одни железные дороги в мире. Объем движения вырос до 40%. Чтобы Ласточки «летали» каждые четыре минуты, их парк расширили, инфраструктуру доработали и поменяли технологию движения.

«Применена абсолютно новая технология — это подвижные рельсовые тональные цепи, которые позволяют соблюдать четырехминутный интервал в попутном следовании с соблюдением всех требований безопасности движения», — сказал Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

А еще МЦК переводят на новый цифровой уровень. В будущем кольцо ждут беспилотные технологии, и их уже успешно испытали на Ласточках. Теперь главная задача — узаконить и сертифицировать эту систему для управления поездом, ее и решают в РЖД.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже испытали беспилотное управление подвижным составом — то есть, когда управление осуществляется удаленным доступом оператором подвижного состава. Это новый вызов, который компания взяла на себя и успешно реализует с учетом тех технологий. В том числе, используя систему Big Data, искусственного интеллекта», — сказал Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

Событие года — запуск МЦД

С одного конца Подмосковья — на другой, с интервалом движения в часы пик в 5-6 минут, а значит, можно забыть о расписании, и не нестись на уходящую электричку. МЦД — масштабный проект, и для запуска первых диаметров МЖД модернизировали уже существующую, и создали новую инфраструктуру. Реконструировали 160 километров железнодорожных путей и 200 километров контактных сетей. И это не считая пассажирских платформ, пешеходных переходов и мостов.

А еще, со слов пассажиров, с МДЦ люди подобрели!

«Хотим видеть, чтобы достроили все до конца, а так в принципе удобно! И пассажиры помогают кстати, значительно изменилось отношение! Везде помогают с колясками!» — сказал пассажир МДЦ.

Источник фото: телеканал «360»

Киевское направление МДЦ: ждем пересадку на МЦК

Московская железная дорога и МЦК — две взаимосвязанные транспортные сети. И единственная линия, где пока нельзя пересесть на МЦК — это Киевское направление. Но это уже исправляют — в рамках четвертого диаметра между Киевским и Белорусским направлениями строят соединительную ветку, на которой расположатся 4 новых станции, в том числе с пересадками на кольцо.

Ветка станет еще одной артерией большой транспортной системы — ее часть будет проходить над третьим кольцом в районе Москва-Сити и МЦК.

Электричка как способ добраться до пригорода. Еще три года назад это и правда была ее основная функция. Но, начиная с запуска МЦК, Московская железная дорога органично вписалась в городскую транспортную систему.