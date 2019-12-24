Московская железная дорога: итоги года
МЦК: мировой рекорд и беспилотное управление
В Новый год пассажиры и Московская железная дорога шагают с мировым рекордом. Речь о Московском центральном кольце, ведь с 21 ноября поезда начали ходить с интервалом всего в 4 минуты в часы пик. Такой частотой не могут похвастаться пока ни одни железные дороги в мире. Объем движения вырос до 40%. Чтобы Ласточки «летали» каждые четыре минуты, их парк расширили, инфраструктуру доработали и поменяли технологию движения.
«Применена абсолютно новая технология — это подвижные рельсовые тональные цепи, которые позволяют соблюдать четырехминутный интервал в попутном следовании с соблюдением всех требований безопасности движения», — сказал Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.
А еще МЦК переводят на новый цифровой уровень. В будущем кольцо ждут беспилотные технологии, и их уже успешно испытали на Ласточках. Теперь главная задача — узаконить и сертифицировать эту систему для управления поездом, ее и решают в РЖД.
«Мы уже испытали беспилотное управление подвижным составом — то есть, когда управление осуществляется удаленным доступом оператором подвижного состава. Это новый вызов, который компания взяла на себя и успешно реализует с учетом тех технологий. В том числе, используя систему Big Data, искусственного интеллекта», — сказал Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.
Событие года — запуск МЦД
С одного конца Подмосковья — на другой, с интервалом движения в часы пик в 5-6 минут, а значит, можно забыть о расписании, и не нестись на уходящую электричку. МЦД — масштабный проект, и для запуска первых диаметров МЖД модернизировали уже существующую, и создали новую инфраструктуру. Реконструировали 160 километров железнодорожных путей и 200 километров контактных сетей. И это не считая пассажирских платформ, пешеходных переходов и мостов.
А еще, со слов пассажиров, с МДЦ люди подобрели!
«Хотим видеть, чтобы достроили все до конца, а так в принципе удобно! И пассажиры помогают кстати, значительно изменилось отношение! Везде помогают с колясками!» — сказал пассажир МДЦ.
Киевское направление МДЦ: ждем пересадку на МЦК
Московская железная дорога и МЦК — две взаимосвязанные транспортные сети. И единственная линия, где пока нельзя пересесть на МЦК — это Киевское направление. Но это уже исправляют — в рамках четвертого диаметра между Киевским и Белорусским направлениями строят соединительную ветку, на которой расположатся 4 новых станции, в том числе с пересадками на кольцо.
Ветка станет еще одной артерией большой транспортной системы — ее часть будет проходить над третьим кольцом в районе Москва-Сити и МЦК.
Электричка как способ добраться до пригорода. Еще три года назад это и правда была ее основная функция. Но, начиная с запуска МЦК, Московская железная дорога органично вписалась в городскую транспортную систему.