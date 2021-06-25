Мошенническая схема с картами «Тройка» появилась в Москве

В Москве набрала популярность мошенническая схема с картами «Тройка»: желающим сэкономить на проезде продают «Тройки», на которые дублирована информация с чужой льготной социальной карты. Расследование опубликовала ОСН.

Такие карты создаются с помощью хакерской программы, позволяющей дублировать информацию с социальных карт (по которым ездят инвалиды, школьники, многодетные семьи, ветераны) на «Тройку».

Оказалось, что такую поддельную карту можно купить за пять тысяч рублей — и после этого в течение года ездить бесплатно. Разумеется, на эти карты появился спрос — нелегальный бизнес процветает.