Транспорт 28 августа 2023, 16:49 Мосгортранс выпустил тематические «Тройки» к своему юбилею Тематические карты «Тройки» к 65-летию Мосгортранса появились в продаже Дептранс Москвы

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Мосгортранс отмечает свой 65-летний юбилей. В честь этого в продажу выпустили тематические карты «Тройки». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В дизайне карт отразились прогрессивность и технологичность ведущего российского оператора наземного транспорта, а также его приверженность традициям», — подчеркнул он.

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Приобрети тематические проездные можно на сайте сувенирного магазина, на стойках в метро или на станциях «Трубная» и «Маяковская». Количество карт ограничено.

Ликсутов отметил, что тематические «Тройки» — это своеобразная дань уважения сотрудникам Мосгортранса и их работе.

Ранее тематические проездные выпустили в Москве к 100-летию регби.