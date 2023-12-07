Транспорт 07 декабря 2023, 18:49 Мосгортранс получил приз в номинации Всероссийского конкурса Мосгортранс занял 1 место в конкурсе «Лучшие практики наставничества 2023» РИА «Новости»

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Проект Мосгортранса «Карьерный маршрут» удостоился 1-го места на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества 2023» в номинации «Профессиональное развитие молодежи». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Из 800 участников конкурса во Всероссийский этап пробились только 136 компаний. Эксперты отметили вклад предприятия в профессиональное развитие молодежи. Заслуженную награду вручил Министр экономического развития России Максим Решетников.

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«Для молодых специалистов есть система поощрений с дополнительными выплатами. Это позволяет расширять и укреплять кадровый резерв», — добавили в пресс-службе дептранса.

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