Транспорт 27 июля 2023, 23:37 Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе из-за непогоды РИА «Новости»

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В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт, причина — ухудшение погодных условий в акватории Севастопольской бухты. Об этом в Telegram-канале сообщила дирекция дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — предупредили в дирекции.

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В Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за ливня и усиления ветра до 25 метров в секунду. В городе может выпасть более 30 миллиметров осадков, предупредило МЧС по региону.

Автомобилистам объяснили, что при сильном ливне и на затопленной дороге лучше ехать медленно, не совершая резких движений. Только так можно избежать поломок машины и в буквальном смысле выйти сухим из воды.