Морское такси запустят для жителей и гостей Сочи

Уточняется, что на этом транспорте можно будет одновременно доехать от морского порта в Имеретинский, а также по направлению Лазаревского и обратно. Кроме этого, пассажирам будут предлагать прогулочную экскурсию. Два катера куплены за счет инвестора.

«Как обещали жителям и туристам, запускаем в Сочи морское такси. Водное сообщение на курорте должно появиться уже этим летом», — рассказал Копайгородский.

По его мнению, морское такси станет популярным среди местных жителей и гостей Сочи. Любой желающий сможет бронировать места заблаговременно.