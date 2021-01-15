Морское такси запустят для жителей и гостей Сочи
Морское такси с кондиционерами и креслами как в салоне самолета запустят для жителей и гостей Сочи. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский, пишет «ФедералПресс».
Уточняется, что на этом транспорте можно будет одновременно доехать от морского порта в Имеретинский, а также по направлению Лазаревского и обратно. Кроме этого, пассажирам будут предлагать прогулочную экскурсию. Два катера куплены за счет инвестора.
«Как обещали жителям и туристам, запускаем в Сочи морское такси. Водное сообщение на курорте должно появиться уже этим летом», — рассказал Копайгородский.
По его мнению, морское такси станет популярным среди местных жителей и гостей Сочи. Любой желающий сможет бронировать места заблаговременно.