15 сентября 2023, 12:34
Монтаж мозаичного панно начали на станции метро «Университет дружбы народов» в Москве
Мозаичное панно монтируют на станции метро «Университет дружбы народов» в Москве
Строители начали монтаж мозаичного панно в подземном вестибюле станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Главным элементом композиции будет изображение солнца, символизирующего свет знаний и просвещения. Рядом с ним будут находиться фигуры представителей разных народов и культур.
На станции «Университет дружбы народов» строящейся Троицкой линии метрополитена продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. В частности, в подземном вестибюле над эскалаторами начался монтаж мозаичного панно, посвященного дружбе представителей разных народов мира.
Андрей Бочкарев
Панно площадью 40 квадратных метров изготовят из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике. Монтаж выполнят на высоте от пяти до шести метров, для чего в зоне работ установили специальные строительные леса.
Ранее в московском метро установили навигацию к автоматам оплаты проезда.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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