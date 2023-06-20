Транспорт 20 июня 2023, 18:40 Монтаж эскалаторов начался на станции метро «Авиамоторная» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: монтаж четырех эскалаторов начался на станции «Авиамоторная» БКЛ Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Монтаж четырех эскалаторов начался на станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы — оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа. Андрей Бочкарев Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала «Авиамоторной» БКЛ на станцию Калининской линии.

Реклама

Бочкарев добавил, что в наклонном ходе эскалаторов уже закончили монтаж водоотводящих зонтов.

Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов объяснил, что из-за разницы в глубине заложения станций Большой кольцевой и Калининской линий метро распределительный зал будет состоять из трех уровней. Два нижних технических уровня завершат в монолите, затем начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского уровня.

Станцию «Авиамоторная» БКЛ открыли для пассажиров в марте 2020 года. Она временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта этого года она начала работать в составе БКЛ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве МЦД-4.