20 июня 2023, 18:40
Монтаж эскалаторов начался на станции метро «Авиамоторная» в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев: монтаж четырех эскалаторов начался на станции «Авиамоторная» БКЛ
Монтаж четырех эскалаторов начался на станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы — оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа.
Андрей Бочкарев
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала «Авиамоторной» БКЛ на станцию Калининской линии.
Реклама
Бочкарев добавил, что в наклонном ходе эскалаторов уже закончили монтаж водоотводящих зонтов.
Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов объяснил, что из-за разницы в глубине заложения станций Большой кольцевой и Калининской линий метро распределительный зал будет состоять из трех уровней. Два нижних технических уровня завершат в монолите, затем начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского уровня.
Станцию «Авиамоторная» БКЛ открыли для пассажиров в марте 2020 года. Она временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта этого года она начала работать в составе БКЛ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве МЦД-4.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
Реклама
Реклама