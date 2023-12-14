Транспорт 14 декабря 2023, 13:16 Монолитные работы начались в двух тоннелях на участке МСД Бочкарев: монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД начались в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющем МКАД и автодорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь», — рассказал он.

Реклама

Бочкарев добавил, в закрытой части первого тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Его общая готовность составила 70%. Его длина — 102,5 метра. На втором объекте разработали грунт и соорудили перекрытие.

Кроме этого, в Москве продолжают строительство тоннеля под путями МЦД-4 между улицами Складочной и Двинцев. Он улучшит транспортную связь между районами Бутырский и Марьина Роща. Работы планируют завершить в 2024 году.