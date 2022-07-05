Названо условие, при котором цены на машины в России могут снизиться

Снижение цен на автомобили в России может произойти, если начнут действовать правительственные стимулирующие программы. Такое мнение в беседе с «360» высказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Мы это уже проходили, были правительственные программы. Например, „Первый автомобиль“, когда давали скидку в автосалоне и оплачивалось это все из казны. У нас на сегодняшний день, я бы сказал, рынок стоит. Потому что сначала его лихорадило — цены ломанулись вверх. Сейчас у нас стагнация, никто покупать не хочет, летний период — кто-то куда-то уехал, деньги бы попридержать», — сказал он.

По его словам, сейчас для стимуляции роста продаж тоже будут вводить правительственные программы. Цель — вернуть рынок в то состояние, которое предшествовало спаду покупательской активности.

«Будут стимулирующие программы. Чтобы машины продались, чтобы тем, кто в них вкладывался — по проводке, по железу, по системе безопасности — это все окупилось», — заключил эксперт.

Ранее глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в России постепенно стабилизируется, в течение года их стоимость будет постепенно снижаться.