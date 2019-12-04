Модели Lada Vesta модернизируют в 2020 году

Концерт АвтоВАЗ заявил о модернизации всех автомобилей Lada Vesta 2020 модельного года, имеющих механическую коробку передач. При этом дешевле станет только Lada Vesta Classic — за другие комплектации придется доплатить.

АвтоВАЗ начал продажу новой Lada Vesta Подробнее

Lada Vesta комплектации Comfort и Comfort Image подорожает на 3 000 рублей. Comfort Multimedia вырастет в цене на 6 000 рублей, а Exclusive — на 18,5 тысячи рублей.

Стоимость Lada Vesta Classic снизится на 20 тысяч рублей.

Отмечается, что средняя стоимость автомобиля составит около 606 тысяч рублей.