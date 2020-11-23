Модели KIA подорожали на российском рынке

По данным издания, стоимость Kia Rio повысилась на 10 тысяч рублей. Теперь ее цена варьируется от 819 900 до 1 179 900 рублей. В свою очередь модель Kia Seltos подорожала на 15 тысяч рублей (от 1 164 900 до 2 064 900 рублей). А седан Kia K5 прибавил в цене 30 тысяч рублей (1 549 900 до 2 259 900 рублей).