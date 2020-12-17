С января по сентябрь 2020 года мобильный трафик в России вырос в полтора раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это четверть (27%) всего интернет-трафика в стране.

Согласно статистике Минцифры, в 2019 году объем мобильного интернета составил 10,9 миллиарда гигабайт. В этом году он вырос до 16,2 миллиарда гигабайт.

Общий объем скачанного и сгенерированного интернет-трафика за январь-сентябрь 2020 года составил 59,9 миллиарда гигабайт.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что рост нагрузки на сети сотовых операторов может привести к замедлению мобильного интернета из-за ограниченной емкости сетей 4G. Запуск нового стандарта 5G в стране откладывается.

По словам аналитика TelecomDaily Ильи Шатилина, емкости сетей четвертого поколения не хватает уже сейчас. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко предположил, что пропускную способность 4G можно наращивать за счет вливаний сотовых компаний еще как минимум пару лет.