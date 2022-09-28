Мобильный интернет скоро появится в петербуржском метро | 360°

Транспорт 28 сентября 2022, 20:58 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мобильный интернет скоро появится в петербуржском метро

Читать 360tv в

В СМИ появилась информация о том, что петербуржское метро получило полное покрытие мобильными сетями для передачи скоростного интернета в тоннелях. Жители города заметили, что быстрый интернет в метро все равно есть не у всех. В пресс-службе Tele2 объяснили «Невским новостям», почему так происходит.

Сейчас в метро Санкт-Петербурга готова инфраструктура для полного сетевого покрытия, однако это только первый этап работ, уточнили в компании.

Реклама

«Оператор завершил свою часть проекта по обеспечению инфраструктурой тоннелей фиолетовой и части зеленой веток метро. Связь Tele2 работает в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между „Беговой“, „Зенитом“ и „Приморской“. О дальнейших этапах работы мы планируем информировать дополнительно», — сообщили в Tele2.

Реклама

Правительство города проводит переговоры с операторами сети, и скоро мобильный интернет будет в метро действительно у всех пассажиров.

0 0 0 0 0 0