Транспорт 11 мая 2023, 16:39 Мобильные видеофиксаторы установили на дорогах Нижегородской области

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На трассах Нижегородской области начали патрулировать мобильные комплексы фото-видеофиксации. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Внутри таких видеофиксаторов имеется специальное оборудование, которое способно работать с расстояния 200 метров и охватывать 6 полос. Также мобильные комплексы могут определять скорость движения на ходу.

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Отмечается, что все зафиксированные нарушения ПДД передаются в ГИБДД в автоматическом режиме.