Мобильные пункты для обогрева водителей и приема пищи установили на МКАД. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Москве появится более 40 таких точек.

Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до −27 градусов по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным горячим питанием водителей», — отметил он.

Бирюков уточнил, что всего на Московской кольцевой автодороге появятся более 40 таких точек, где водители смогут отдохнуть, погреться и перекусить. Кроме того, рядом с каждым из пунктов установят туалетные кабины.

При этом заммэра посоветовал столичным водителям отказаться от поездок на личном транспорте. Он напомнил, что сейчас ведутся масштабные работы по уборке снега — в каждом округе проходят колонны спецтехники. Бирюков призвал водителей не мешать их действиям и не пользоваться личными машинами для несрочных поездок.