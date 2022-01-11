Мобильные комплексы в общественном транспорте помогли обнаружить 23 тысячи нарушений ПДД

Мобильные комплексы фотовидеофиксации в наземном транспорте Санкт-Петербурга помогли обнаружить более 23 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу комитета по информатизации и связи Петербурга.

Проект появился 19 октября 2021 года. Комплексами оснащены в общей сложности 120 транспортных средств. В будущем эта цифра будет увеличиваться.

За два месяца работы таким образом было выявлено 23 тысячи нарушений ПДД. Большинство из них — это остановки на выделенной полосе.