Многодетные семьи предложили освободить от платы за проезд

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о бесплатном проезде на городском транспорте для многодетных семей. Обращение с такой инициативой она отправила министру труда и социальной защиты Антону Котякову, написал RT.

В своем письме Волынец напомнила чиновнику, что с 2022 года в Москве запускают новые меры поддержки многодетных семей. Она добавила, что в первом чтении комиссия Московской городской думы поддержала проект о бесплатном проезде на всех видах городского транспорта всем членам многодетной семьи — обоим родителям и их несовершеннолетним детям, даже если они нигде не учатся.

Волынец попросила обратить внимание на то, что бесплатный проезд на транспорте для родителей и детей многодетной семьи нужно ввести во всех городах России.

«Предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей Российской Федерации», — заявила Волынец.