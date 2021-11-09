Mitsubishi выпустила обновленную версию кроссовера

Японская компания Mitsubishi презентовала обновленный кроссовер Xpander. Выпускать его будут на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha в Индонезии. При этом поступать в продажу он будет на внутреннем рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Дизайн авто основывался на концепции Dynamic Shield. Конструкторы перенесли линию капота и заостренные линии оптики на уровень решетки радиатора. При этом передний свес стал больше на 75 миллиметров, а задний — на 45 миллиметров. Также размеры автомобиля выросли на 15–20 миллиметров. Благодаря этому автомобиль стал лучше передвигаться на сложных дорогах.

Также в салоне установили новое рулевое колесо. Конструкторы установили мягкие накладки из синтетической кожи. Работа кондиционера отображается на ЖК-дисплее с обновленным графическим дизайном.

В автомобиле также установили новый вариатор, благодаря которому возникает быстрое ускорение при сильном нажатии педали и плавное переключение с высокой топливной экономичностью.