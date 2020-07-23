Mitsubishi прекратит выпуск одной из своих самых популярных моделей авто

Автоконцерн Mitsubishi Motors с 2021 года намерен отказаться от производства одной из своих самых популярных моделей — внедорожника Pajero.

По данным газеты Nikkei, японский автоконцерн уже приступил к разработке плана закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing, расположенного в префектуре Гифу.

Для японского рынка производство Pajero было остановлено еще в 2019 году, уточнила газета «Известия». В последующем авто выпускали только для экспорта. Но спрос на знаменитый внедорожник продолжил падать. Из-за этого Mitsubishi Motors принял решение полностью отказаться от модельного ряда Pajero.

При этом, сборку моделей как Outlander и Delica после закрытия завода в Гифу перенесут на другие предприятия.

Pajero — та модель, которая стала одной из первых, принесших Mitsubishi известность по всему миру. В общей сложности было произведено более 3,2 миллиона экземпляров этой модели.

В конце июня автомобильные компании устроили флешмоб в поддержку ЛГБТ-сообщества. Mercedes Benz, BMW и Toyota окрасили логотипы в соцсетях в радужные цвета. Jeep опубликовал фото целующихся девушек на фоне внедорожника. Правда, эксперты уверены: поддержка геев — это маркетинговый ход. Любопытно, что российские отделения концернов логотип в соцсетях менять не стали.