Mitsubishi представит новое поколение Outlander в 2020 году

Глава европейского подразделения Mitsubishi Бернар Луар рассказал, что четвертое поколение кроссовера создадут на новой платформе, которую разработал концерн Renault-Nissan-Mitsubishi.

Автомобиль оснастят только гибридными силовыми установками, аккумуляторы которых будет возможно подзарядить от бытовой электросети.

Луар также сообщил, что в середине года Mitsubishi представит еще один кроссовер с гибридным двигателем. Он займет в модельной линейке фирмы место на ступень ниже Outlander.