Mitsubishi представит новое поколение Outlander в 2020 году
Японская компания Mitsubishi анонсировала презентацию нового поколения кроссовера Outlander во второй половине 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Motor1.
Глава европейского подразделения Mitsubishi Бернар Луар рассказал, что четвертое поколение кроссовера создадут на новой платформе, которую разработал концерн Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автомобиль оснастят только гибридными силовыми установками, аккумуляторы которых будет возможно подзарядить от бытовой электросети.
Луар также сообщил, что в середине года Mitsubishi представит еще один кроссовер с гибридным двигателем. Он займет в модельной линейке фирмы место на ступень ниже Outlander.