Mitsubishi подняла цены на пикапы L200 в России

Большинство комплектаций L200 выросли в цене на 20 тысяч рублей, то есть на 0,7–0,9% относительно прошлой стоимости. При этом за комплектацию Intense нужно отдать столько же — 2,6 миллиона рублей.

Таким образом, диапазон рекомендованных цен на пикап L200 варьируется от 2,2 до 2,8 миллиона рублей.

Обновленный пикап Mitsubishi L200 появился в России в феврале 2019 года. Внешний вид машины представлен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield, отметила газета «Известия». В частности, теперь высокую линию капота и заостренные линии оптики разместили на уровне решетки радиатора.

В России пикап Mitsubishi L200 продается с турбодизельным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 154 лошадиных сил. Помимо этого автомобиль доступен с таким же мотором, который развивает 181 лошадиную силу. В ТС установлена механическая коробка передач и шестиступенчатый автомат.