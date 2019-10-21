Mitsubishi Pajero уйдет из России

Последняя партия внедорожников будет называться Final Edition. Соответствующие логотипы разместят на кузове и в салоне. Будут доступны комплектации Instyle и Ultimate c трехлитровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 лошадиные силы, пятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Несмотря на популярность Mitsubishi Pajero, в компании считают, что он рассчитан на небольшую аудиторию и его следует заменить чем-то другим.