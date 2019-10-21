Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка. В продажу поступает последняя партия модели из 500 машин. Они появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года, сообщает «Автостат».
Последняя партия внедорожников будет называться Final Edition. Соответствующие логотипы разместят на кузове и в салоне. Будут доступны комплектации Instyle и Ultimate c трехлитровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 лошадиные силы, пятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Несмотря на популярность Mitsubishi Pajero, в компании считают, что он рассчитан на небольшую аудиторию и его следует заменить чем-то другим.