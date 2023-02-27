Транспорт 27 февраля 2023, 13:55 Мишустин призвал начать модернизацию производства самолетов в кратчайшие сроки Пермьер Мишустин: на модернизацию производства самолетов направят 5 миллиардов рублей РИА «Новости»

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Россия должна без промедления провести модернизацию заводских мощностей по производству самолетов, а также компонентов для них. Правительство направит на эти цели в 2023 году пять миллиардов рублей. Объем финансирования в ближайшие 14 лет может дойти до 376 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости».

Мишустин на совещании с вице-премьерами также напомнил о поручении президента Владимира Путина расширить в короткие сроки всю линейку российских лайнеров.

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«Требуется без промедления провести модернизацию заводских мощностей, на которых налажено серийное производство самолетов, авиационных двигателей для них и всего спектра необходимых приборов и агрегатов», — сказал он.

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По словам главы кабмина, по поручению российского лидера на это выделят пять миллиардов рублей в текущем году. Премьер отметил, что со следующего года правительство специально будет предусматривать средства на эти цели в федеральном бюджете.