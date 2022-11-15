Транспорт 15 ноября 2022, 20:30 Мишустин заявил, что Западу не удалось разрушить флота гражданской авиации Unsplash

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Все текущие санкции Запада до сих пор не смогли лишить россиян гражданских авиаперевозок. Такое заявление сделал премьер страны Михаил Мишустин. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом о время выступления на пленарном заседании форума «Транспорт России».

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«Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире», — отметил Мишустин.

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По его словам, Запад намеревался полностью лишить Россию гражданской авиации. Причем для этого шли даже на нарушения международных правовых норм.

Однако все эти меры оказались напрасными. Мишустин заявил, что в России смогли не только сохранить текущий парк, н и расширить флот. Премьер отметил, что в стране расширяется выпуск отечественной техники и прорабатываются новые направления маршрутов.

Ранее стало известно, что Мишустин распорядился упразднить Ростуризм как отдельную организацию до 15 марта следующего года. Об этом 8 ноября сообщил RT.