Транспорт 23 марта 2023, 18:49 Мишустин анонсировал первый полет SSJ 100 с российским двигателем в течение трех месяцев Мишустин: первый полет SSJ 100 с российским двигателем пройдет в течение трех месяцев РИА «Новости»

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Первый полет самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 с отечественным двигателем ПД-8 должен состояться в течение ближайших трех месяцев. Такой анонс озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировал ТАСС.

Политик сообщил об этих планах во время выступления с отчетом в Госдуме. Он отметил, что аэродинамические испытания обновленного SSJ-100 в полном объеме завершились в прошлом году.

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«Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов», — сообщил Мишустин.

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Также он рассказал, что на территории России создают серию современных самолетов и вертолетов. Среди них Мишустин регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал». Испытания этой техники, по словам премьера, летные испытания опытных образцов этого воздушного транспорта прошли успешно.

Кроме того, Мишустин сообщил о сертифицировании двигателя ПД-14 и композитного крыла на МС-21. По его словам, эти процессы завершились в декабре прошлого года.