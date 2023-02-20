Эксклюзив 20 февраля 2023, 15:08 Автоэксперт заподозрил Минтранс в попытках лоббировать интересы прокатчиков электросамокатов Автоэксперт Попов: Минтранс хочет внести поправки в ПДД для поддержки интересов кикшеринга Сайт мэра и правительства Москвы

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Минтранс России счел необходимым подготовить в регионах инфраструктуру для использования электросамокатов. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» высказал мнение, что такое предложение создано для лоббирования интересов кикшеринга.

Он уточнил, что министерство разослало властям субъектов РФ письмо, которое содержит комментарии к поправкам Правил дорожного движения.

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«Все письмо пронизано духом лоббирования интересов кикшеринга, честно. Никаким образом не просматривается, что существует, помимо кикшеринга, еще и большое количество личных самокатов. Их с каждым годом становится все больше», — отметил Попов.

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По его словам, поправки созданы для двух вещей. Первое — «удовлетворить ненасытное желание в управляющих элитах получить новую терминологию по теме средств индивидуальной мобильности (СИМ)».

«По моему мнению и по мнению других экспертов, она не нужна. Мы прекрасно обходились другими терминами. Вторая задача поправок — ни в коем случае не ущемить гипердоходный кикшеринговый бизнес», — заявил собеседник «360».

Эксперт уверен, что уже через месяц после выставления на дорогу электросамокат начинает приносить от 500 до 1000 рублей в день в минимальном режиме. При этом в крупных городах, например в Санкт-Петербурге, стоит тысяча таких средств передвижения.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минтранса региональным властям написала, что ведомство считает нужным создать в России инфрастуктуру и парковки для использования моноколес, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с помощью интеграции их в транспортную систему