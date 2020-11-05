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    05 ноября 2020, 04:56

    Минтранс создаст государственный навигатор

    Кирилл Фролов

    Минтранс России планирует создать государственную информационную систему навигации на дорогах. На исследовательские работы уже выделили 48 миллионов рублей, обнаружил «Коммерсант» на сайте госзакупок.
    Минтранс создаст государственный навигатор

    Работы выполнит подведомственное министерству предприятие «ЗащитаИнфоТранс». Планируется объединить в одной системе дорожные IT-сервисы и карты, а также отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Систему должны разработать в 2021–2027 годах.

    Одна из целей ее создания — снизить смертность в ДТП за счет анализа движения транспорта, рассказали в пресс-службе Минтранса. Также государственный навигатор должен улучшить логистику перевозок грузов и пассажиров. Наконец, система должна включать в себя актуальные списки объектов транспортной инфраструктуры, постов ДПС, таможни, пограничников и так далее.

    Бесплатный доступ к системе получат компании-разработчики навигационных сервисов. Им предоставят «единое платформенное решение», сообщил источник в министерстве.

    По мнению экспертов, это должно помочь развитию рынка навигационных сервисов и снизить его зависимость от «Яндекса» и Google.