Минтранс создаст государственный навигатор

Работы выполнит подведомственное министерству предприятие «ЗащитаИнфоТранс». Планируется объединить в одной системе дорожные IT-сервисы и карты, а также отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Систему должны разработать в 2021–2027 годах.

Одна из целей ее создания — снизить смертность в ДТП за счет анализа движения транспорта, рассказали в пресс-службе Минтранса. Также государственный навигатор должен улучшить логистику перевозок грузов и пассажиров. Наконец, система должна включать в себя актуальные списки объектов транспортной инфраструктуры, постов ДПС, таможни, пограничников и так далее.

Бесплатный доступ к системе получат компании-разработчики навигационных сервисов. Им предоставят «единое платформенное решение», сообщил источник в министерстве.

По мнению экспертов, это должно помочь развитию рынка навигационных сервисов и снизить его зависимость от «Яндекса» и Google.